METEOROLOGIA Quinta é de céu nublado e probabilidade de chuva de 80% Temperatura máxima pode chegar a 25°C

29 OUT 2020 - 07h:46 Por Caroline Vicente

Quinta-feira (29) será de muitas nuvens com curtas aberturas, e permanece com a probabilidade de 80% de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, segundo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC-Inpe).

A umidade relativa do ar está entre 49% e 80%, um índice confortável para a saúde e bem estar. A temperatura mínima de hoje é de 21°C, e a máxima pode chegar a 25°C.