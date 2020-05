NAS RUAS Quinta-feira registra pior taxa de isolamento social na semana em Três Lagoas Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é uma taxa de isolamento de 70%

29 MAI 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

A taxa de isolamento social em Três Lagoas ficou em 38,5% nesta quinta-feira, segundo dados do governo do Estado divulgados ontem. Durante os dias úteis as taxas não passam de 48% na cidade. O número representa uma leve queda desde o início da semana quando chegou a registrar 56% no domingo. O percentual mostra que a baixa adesão ao isolamento social está relacionado ao aumento de números de casos e de mortes pela covid-19 na cidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é uma taxa de isolamento de 70%.

Conforme a médica intensivista, Ana Claudia Cano, aderir ao isolamento social significa ajudar a evitar um colapso na rede pública de saúde. “O Hospital Auxiliadora está preparado com leitos e respiradores para receber o paciente com a suspeita e confirmação da doença, mas o que queremos mesmo é não precisar utlizarmos”.

E complementa orientando. “A gente sabe que as pessoas precisam trabalhar. Então que façamos com conscientização. Utilizem máscaras e álcool em gel ao saírem de suas casas”.

Assista: