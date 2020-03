SORTUDOS Quinze moradores de Três Lagoas são sorteados na 'Nota Premiada' Confira as dezenas sorteadas no concurso da Mega- Sena

30 MAR 2020 - 17h:10 Por Redação

A relação dos ganhadores do Programa Nota MS Premiada do mês de março já está disponível no site www.notamspremiada.ms.gov.br. Foram 15 acertadores moradores de Três Lagoas.

Segundo divulgado pelo governo do Estado, os ganhadores da quina em Mato Grosso do Sul dividirão o prêmio no valor de R$ 200 mil. Concorreu quem fez compras em maio e pediu nota fiscal.

Os ganhadores do prêmio de R$ 100 mil acertaram as mesmas dezenas que foram as sorteadas no último sábado no concurso da Mega Sena (dia 28 de março).

Confira as dezenas sorteadas no concurso da Mega- Sena do último sábado: 01,42,44,47,48,53.



Como fazer

Para resgatar o prêmio o consumidor deve se cadastrar no site www.notamspremiada.ms.gov.br em até cinco dias úteis antes da prescrição do prêmio, que será em 90 dias.

Conforme as regras, o dinheiro será depositado em conta bancária informada pelo consumidor no momento do cadastro.

A impressão das dezenas para sorteio do Nota MS Premiada começou em janeiro de 2020. Conforme o Decreto 15.341, de 23 de dezembro de 2019, o Programa Nota MS Premiada apenas operações decorrentes de aquisições realizadas por pessoas físicas, consumidor final de mercadorias ou bens, em que o estabelecimento vendedor esteja localizado e inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE).