SEM SINALIZAÇÃO Radares e lombadas eletrônicas começam a ser retirados de ruas e avenidas Equipamentos estavam desligados desde agosto do ano passado em Três Lagoas

21 DEZ 2019 - 07h:11 Por Ana Cristina Santos

As cinco lombadas eletrônicas instaladas em ruas e avenidas de Três Lagoas que estavam desligadas desde agosto do ano passado começaram a ser retiradas das vias públicas. Os equipamentos são de responsabilidade do Estado.

Em setembro deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) reincidiu o contrato com empresa Perkons S/A, que administrava 144 radares e lombadas no Estado.

Em agosto, a empresa começou a desligar os equipamentos alegando falta de pagamento por parte do Estado- a dívida ultrapassava R$ 10 milhões

No mês passado, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), adiantou que a ideia do governo do Estado era implantar um sistema mais moderno, no lugar desses equipamentos. No entanto, nesta sexta-feira (20), o Departamento Municipal de Trânsito, anunciou a retirada dos equipamentos em Três Lagoas.

Em Três Lagoas, os equipamentos estão localizadas na avenida Capitão Olyntho Mancini, próximo a Escola Municipal Maria Eulália, na rua Elvírio Mário Mancini, com a avenida Olyntho Mancini, o da avenida Filinto Muller com a Olyntho Mancini (próximo a Lagoa Maior), o da avenida Rosário Congro, e o da rua Egídio Thomé, em frente a Clínica da Criança.

O diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Thomé, orienta aos condutores para que respeitem o limite de velocidade, mesmo com a retirada dos equipamentos.