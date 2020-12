INOVAÇÃO Rádio CBN Campo Grande comemora 3 anos na Capital O Grupo RCN também atua em Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado

5 DEZ 2020 - 08h:02 Por Guilherme Filho

A Rádio CBN Campo Grande, integrante do Grupo RCN de Comunicação, completou na terça-feira (1º de dezembro) três anos de implantação na Capital do Estado, onde se consolida como emissora allnews (notícias 24 horas por dia), conquistando cada vez maior audiência e maior influência no contexto da comunicação estadual.

Segundo Rosário Congro Neto, Diretor Geral do Grupo RCN de Comunicação, a implantação da CBN dá contorno definitivo à participação do grupo na Capital. “Estamos em Campo Grande há 25 anos. Mas depois de migrarmos para FM e nos integrarmos à CBN temos uma participação maior no cotidiano da cidade”, diz ele lembrando que sempre foi bem recebido pelos campo-grandenses e que o grupo segue crescendo a partir das outras praças em que atua, como Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Paranaíba.

O diretor do Grupo, Estevão Congro, que foi o responsável pela implantação da emissora, celebra os três anos apontando caminhos para o futuro. “Temos diante de nós muitos desafios. Não só os desafios da conjuntura mas também os que criamos para nós mesmos em busca do melhor”, afirma ele dizendo que a CBN tem um compromisso claro com a inovação e não é uma emissora conformada com os limites da radiodifusão. Estamos buscando caminhos novos para nos tornarmos uma emissora multiplataforma, que alcance o ouvinte onde ele estiver e com o que ele estiver à mão para nos sintonizas. Além disso, destacou também compromisso com a cidadania a sustentabilidade. A CBN está implantando um sistema de energia fotovoltaica e não abriu mão de participar diretamente de todos os debates importantes da sociedade. “A pandemia não nos impediu de realizamos nosso ciclo anual de palestras, O RCN/CBN em Ação, com apoio na tecnologia e realizamos as lives”, revelou