TRAGÉDIA Rapaz de 19 anos morre em acidente de trânsito Vítima caiu ao tentar frear e acabou parando debaixo de ônibus

28 SET 2020 - 18h:11 Por Alfredo Neto

Um rapaz de 19 anos morreu após sofrer um acidente de trânsito no final da tarde desta segunda-feira (28), na rua Irmão Escamesch, bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima estava em uma moto cg Fan 150 preta, seguia no sentido avenida Clodoaldo Garcia, quando não conseguiu frear a moto sofrendo uma queda e sendo arrastado pela moto. A vítima acabou sendo atropelado por um ônibus e teve a cabeça esmagada pelo pneu dianteiro do veículo.

O motorista do ônibus permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar e do Samu que constatou o óbito. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu no local e fez o levantamento das informações e em seguida liberou o corpo para a funerária de plantão, o corpo foi levado para o IMOL (Instituto de medicina e odontologia legal). Até o fechamento desta matéria a família da vítima não havia sido localizada.