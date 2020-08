'A GOSTO' DOS PAIS RCN dará presentes durante todo o mês de agosto Grupo RCN lança a promoção 'A Gosto dos Pais'

2 AGO 2020 - 15h:30 Por Beatriz Rodas

O escritor Julio Cesar Carvalho registrou em um de seus livros que “antes de ter filhos eu pensava que já havia amado alguém, depois de tê-los, descobri que nunca amei ninguém”. E essa frase define bem o clima de agosto: Mês dos Pais!

Pensando, justamente, neles, o Grupo RCN lançou a promoção “A Gosto dos Pais”, que vai premiar durante todo o mês vários pais com barba, cabelo e bigode, e mais a lavagem do carro; e ainda um dos itens do sorteio, que são: parafusadeira, caixa de ferramentas, kit de pesca, carteira, faqueiro, kit churrasco e presentas surpresa também.

Segundo Fernando Moraes, “o trocadilho ‘A Gosto’, que, quando a gente fala, parece que é o mês de agosto – e é também – vem da ideia de que é uma promoção feita sob medida para eles, os pais. Aqueles que estão sempre com a gente, nos ouvindo, nos assistindo, lendo nossas matérias. Por isso vão ser vários presentes também, sem número definido. Quanto mais pais ganharem, melhor!”, conta.

Para participar é só mandar uma mensagem no WhatsApp da Band FM: (67) 99273 4519, ou no da Cultura: (67) 99984 0163, ou nas páginas do Facebook. Vale se inscrever ou inscrever seu pai!