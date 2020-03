PALESTRAS RCN Em Ação 2020 trará três palestras com grandes nomes da atualidade Grupo RCN de Comunicação trará grandes nomes da área econômica, política e social a partir de maio no Papillon Buffet

7 MAR 2020 - 07h:20 Por Gisele Mendes

Depois do grande sucesso da “CBN em Ação 2019”, que trouxe profissionais renomados da área econômica, política e social da atualidade, em Campo Grande, o Grupo RCN de Comunicação lança o “RCN em Ação 2020”, que será realizado em Três Lagoas, no Papillon Buffet, nos dias 19 de maio, 12 de agosto e 17 de novembro.

A jornalista, Andréia Sadi, abrirá o evento, no dia 19 de maio, a partir das 19h e vai ministrar palestra com o tema “Cenário Político 2020”. Andréia é formada em jornalismo pela PUC-SP e muito conhecida pela sua trajetória em respeitados veículos de comunicação do país, como a Folha de São Paulo, G1 e Estadão.

O segundo evento, que será realizado no dia 12 de agosto, será conduzido pelo médico, Eugênio Mussak com o tema “Sobre Olhar a Gestão do Futuro”. Mussak é formado pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) e é também autor de dez livros, entre eles Metacompetência e Uma Coisa de Cada Vez.

O RCN em Ação 2020 será encerrado no dia 17 de novembro com palestra de Carlos Alberto Júlio, com o tema “Reiventando Você - Uma Trasformação Digital”. Alberto é co-fundador da Digital House, escola que forma profissionais para a nova economia e sócio da Locomotiva Instituto de Pesquisa. Carlos Alberto já estudou na conceituada Universidade de Harvard e é colunista da Rádio CBN.

O objetivo do RCN Ação 2020 é levar ainda mais conhecimento àquelas pessoas que buscam enfrentar desafios empresariais em um meio que se torna cada vez mais competitivo. As palestras serão conduzidas de maneira que o público seja norteado a desenvolver ações para o crescimento e adaptação às mudanças através do conhecimento fundamentado por quem tem lastro conhecimento.

CBN em Ação 2020

Neste ano, o CBN em Ação 2020, realizado em Campo Grande, contará com grandes nomes da gestão e economia do país. Os temas foram pensados com base em pilares estratégicos existentes por trás das organizações. Em abril, a palestra ficará por conta do jurista e procurador da República, Deltan Dallangol, que vai falar sobre o combate a corrupção.

Em junho, a palestra ficará por conta do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que vai abordar o tema “A Retomada do Crescimento da Economia Brasileira”. Nóbrega é formado em economia, já foi funcionário do Baco do Brasil e desde a década de 70 atua no Ministério da Fazenda. Em setembro, Eugênio Mussak vai abordar o tema “Sobre Olhar a Gestão do Futuro”.

O CEO do Great Place to Work Brasil, Ruy Shiozawa, vai encerrar o CBN em Ação 2020. Ele se defende que a diversidade seja uma prioridade nas organizações, pois é uma condição necessária para a inovação. Ele é formado em engenharia de produção e mestre pela Escola Politécnica da USP.