ELEIÇÕES 2020 RCN entrevista pré-candidatos à prefeitura Realiza série de entrevistas com pré-candidatos à prefeitura

23 AGO 2020 - 07h:00 Por Beatriz Rodas

Em março de 2020 a realidade do brasileiro passou a ser regida por um mundo em pandemia e um país que passava a se adaptar às medidas de prevenção do novo coronavírus, a quarentena e um futuro incerto. Dali em diante só se falaria em pandemia e Covid-19. Pelo menos grande parte das notícias seriam sobre isso. E com razão.

Mas é ano de eleições. A política continua sendo base para grandes tomadas de decisões e cidadania. O Grupo RCN de Comunicação se adiantou e entrevista os pré-candidatos à Prefeitura de Três Lagoas, ouvindo cada um dos partidos que apresentaram nomes para a disputa eleitoral de novembro.

REALIZANDO

Reynold Duarte (PT) foi o primeiro pré-candidato da série de entrevistas, no dia 23 de julho.

Em seguida, no dia 30, foi o tenente-coronel Ênio de Souza (PSL).

Depois o pré-candidato pelo Solidariedade, Sebastião Neto, dia 6.

Fabrício Venturoli (PRB) foi entrevistado no dia 13 de agosto.

Renée Venâncio (PSD) foi o entrevistado desta última quinta-feira (20), no programa RCN Notícias.

O próximo pré-candidato e quem encerra a série de entrevistas é o atual prefeito, Angelo Guerreiro (PSDB).

As rádios Cultura FM de Paranaíba e Aparecida do Taboado também estão entrevistando seus pré-candidatos à prefeitura destas cidades.