INDOOR RCN investe em mídia externa

16 AGO 2020 - 09h:10 Por Beatriz Rodas

Você está no semáforo e, bem a sua frente tem um outdoor do lançamento de um novo hambúrguer. Um tempo depois, você olha para o lado e vê uma propaganda da mesma hamburgueria na televisão enquanto está na sala de espera. Abre o celular, e aparece a foto do mesmo lançamento no feed. Horas depois, quando bate a fome, o que você quer comer? Hambúrguer, claro.

O conceito de mídia Out of Home - mídia externa- pode ser resumido em mensagens e ações publicitárias capazes de atingir o seu público fora de suas casas. Como os indoors, que vemos em nosso dia a dia, que são monitores digitais projetados exclusivamente para estas exibições.

Estêvão Congro, diretor Executivo do Grupo RCN de Comunicação, explica que “cada estabelecimento tem seu fluxo diário de pessoas; nós instalamos os monitores de forma estratégica no espaço para que ali a gente veicule conteúdo, informação e anúncio, enquanto as pessoas estão em espera, praticando atividade física, comendo, aguardando para serem atendidas”.

REDE DE AMPLIAÇÃO

O Grupo RCN instalou, recentemente, quatro novos pontos de mídia indoor em Três Lagoas: Paneteria Kipão, Academia MedSport, Clínica Elevare e Padaria Pão da Vida. Ao todo, são vinte monitores instalados na cidade.

“Nós estamos ampliando a nossa rede de mídia indoor com os novos pontos no intuito de oferecer uma rede mais completa e robusta, para que os nossos clientes possam veicular seus anúncios e conteúdos e, consequentemente, impactar o público e ter resultado”, ressalta o diretor.

É importante destacar a influência do conceito de mídia externa na opinião do consumidor.Voltando ao início do texto, quando o cliente quiser um hambúrguer; além da qualidade do serviço e do produto, o que mais vai influenciar em seu poder de compra entre as hamburguerias disponíveis na hora da fome? Quem mais apareceu.