ECONOMIA RCN Negócios entrevista hoje, às 11h, o pecuarista Marco Garcia de Souza Empresário Mario Celso Lopes elogia MS e destaca: ‘Em 2000, o Estado foi campeão de rebanho entre todos os outros’

8 AGO 2020 - 07h:00 Por Beatriz Rodas

Storytelling, uma expressão moderna e que nós gostamos muito de usar, ao pé da letra é a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias. Narrativas. Indo mais além, storytelling é a troca de experiências, conhecimento, inspiração.

Segundo Eugênio Mussak, médico, escritor e empresário, “demonstrar interesse pelos interesses do outro, e colocá-los dentro do contexto do assunto, é o caminho seguro para uma boa conversa, da qual podem nascer amizade, negócios, ajuda, colaboração”. É o que o RCN Negócios faz: coloca em foco temas interessantes a todos. Economia, desenvolvimento, perspectiva de futuro, sociedade, entre outros, cujo interesse é unânime.

É PRECISO VISÃO

Durante a estreia do programa, no último sábado, Mario Celso Lopes, advogado e grande empresário da região, disse: “Nós não temos que ter nada além de visão. Eu, no meu começo, só tinha um diploma de advogado na mão, e a dona Dora me oferecendo umas terras porque gostava muito de mim. Eu dizia: ‘Dona Dona, eu não tenho dinheiro’, e ela respondia: ‘Não tem problema, vai me trazendo dinheiro aos poucos’. Foi assim que ela conseguiu me vender seis mil hectares, e assim que eu comecei a minha história”.

Mario Celso tem, hoje, um grande patrimônio e grande sucesso como empresário, e reflete com gratidão à “insistência” de quem acreditou em seu potencial no início de sua carreira como empreendedor.

RETROSPECTIVA

Andradinense de nascença, o empresário diz que o Mato Grosso do Sul é sua segunda casa. Com 40 anos de experiência em empreendedorismo e desenvolvimento econômico, ele compartilhou que “no começo dos anos 2000, o Mato Grosso do Sul virou um berço de gado de raça”, e continuou dizendo: “o Estado foi campeão de rebanho; tinha mais de 26 milhões de cabeças de gado. Ele batia em todos os outros estados do país. E gado de raça”.

Mario Celso elogia o Mato Grosso do Sul com brilho nos olhos mesmo tendo em mente o contraste entre os Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de cada estado – que é alto. Além do conhecimento internacional de causa e cases de sucesso, compartilhado durante a entrevista.

IMPULSO E ANÁLISE

Um dos empreendimentos marcantes de Mario Celso é seu parque aquático. André Milton, que além de advogado tributarista e empreendedor, é um grande analista do mercado e dos negócios, questionou como foi o processo de idealização e instalação deste parque. O empresário explica que nada feito por impulso é bem sucedido. “Eu sempre fui curioso, não posso passar em frente a uma indústria que já quero saber como são as coisas por dentro. E assim foi com a Disney, quando conheci ainda na década de 80. Conheci a Disney World, de Orlando, depois a da Califórnia, que é menor mas foi a primeira que nasceu da grande ideia do Walt Disney. Queria saber de toda a história, achava fantástico, queria aquilo pra mim. Então, desde 1980 eu penso em criar um. Analiso, busco referências”.

Mario finalizou o RCN Negócios frisando que “o bem mais precioso que a raça humana busca é a felicidade”, que todo o planejamento e análise devem ter, como conclusão, ser feliz. Senão não tem por que fazer o que faz.

PRÓXIMO

Neste sábado (8), o programa recebe o zootecnista e pecuarista Marco Garcia. Segundo André, “o Marco participou de todo o processo de industrialização da cidade de perto ao longo destes últimos anos, e nós vamos falar um pouco sobre benefícios fiscais, política de economia nacional, perspectivas pós-pandemia... Ele tem uma visão bem interessante sobre o mercado em si; a economia e o que foi feito no passado para que Três Lagoas atraísse indústrias, e o que nós podemos repetir. Esse é um assunto bem interessante”. Marco é formado em Zootecnia pela FAZU - Faculdade de Zootecnia de Uberaba, turma de 1994. Atuou em melhoramento genético da raça Nelore e foi auditor de qualidade de frigoríficos. É gestor nas áreas de cria, recria e engorda em pecuária de corte.

Foi Secretário de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas de 2010 a 2013, presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas (SRTL) de 2014 a 2017, vice-presidente regional da Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul de 2015 a 2018; e hoje integra a Comissão de Pecuária de Corte da Famasul.