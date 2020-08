NOVO PROGRAMA RCN Negócios estreia hoje na TVC com apresentação de André Milton Será apresentado pelo advogado e empreendedor André Milton aos sábados, às 11h, com convidados especiais

1 AGO 2020 - 09h:00 Por Beatriz Rodas

T rês Lagoas é a 3ª maior cidade do Mato Grosso do Sul. É o maior polo industrial de celulose do mundo. Só no primeiro semestre de 2020, nossa cidade arrecadou o total de R$ 338 milhões, com uma receita diária de R$ 1,8 milhão.

É preciso ter noção do grande potencial da nossa cidade e dar destaque a questões sociais, geopolíticas, econômicas; nosso futuro, nossos investimentos, nosso crescimento. Assim nasceu o RCN Negócios, o novo programa da TVC HD Canal 13.1 e Cultura FM 106.5, que estreia neste sábado (1º), às 11h.

Segundo André Milton, apresentador do RCN Negócios, “o programa nasceu numa ideia da gente poder contribuir ainda mais com o que o Grupo já tem feito ao discutir as questões da nossa cidade. Assim, a gente sempre abre as portas para debates sobre temas importantes e com convidados especiais”.

Falando sobre negócios, tema que nomeia o programa, André afirma: “O Brasil já vinha numa retomada, mas a pandemia pegou a todos de surpresa; nós precisamos entender a posição de Três Lagoas, da região e do nosso estado perante o crescimento e onde estamos inseridos dentro dos temas debatidos a nível nacional. E, em termos de competitividade também, porque nossa cidade compete para atrair investimentos; gargalos e virtudes, tudo isso é preciso ser debatido para todos nós sabermos quais são nossos pontos fracos e fortes, e nos conhecer melhor”.

O APRESENTADOR

André Milton é advogado tributarista e empreendedor, atua no setor econômico desde o início de sua carreira; atuou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, e isso proporcionou a ele conhecimento 360º sobre economia e negócios públicos e privados, para mediar discussões na bancada do RCN Negócios.

Em entrevista ao programa A Casa é Sua, André contou que o programa é um projeto novo dentro de algo que ele sempre gostou. “Sempre estive ligado e interessado no desenvolvimento; passei muitos anos lidando com empresas e setores econômicos, foi, inclusiva, o que me levou à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O desenvolvimento, os negócios em si, são coisas que me agradam muito. Então o projeto foi algo que ‘casou’ muito bem. O programa, acredito eu, é um espaço para debates sobre temas que interessam para todo o mundo, sem exceção. Que atingem todo o mundo.”

PRIMEIROS PASSOS

O primeiro convidado será Mario Celso Lopes, grande empresário da região, sobre investimentos de médio e longo prazo. Para mais detalhes sobre o tema e o profissional, só durante o programa, que será transmitido pela TVC HD Canal 13.1, pela Cultura FM 106.5 e pelas redes sociais da Cultura FM e TVC HD.