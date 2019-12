ESSA HONDA É MINHA! Gabriel desiste de prova e quatro participantes seguem na disputa Reality show é realizado na praça senador Ramez Tebet, no centro de Três Lagoas

19 DEZ 2019 - 22h:21 Por Steffany Pincela

Quatro participantes seguem firmes na competição do reality show “Essa Honda é Minha!”, que acaba de completar 52 horas de duração. A largada foi às 18h23 desta terça-feira (17) e 11 participantes já foram eliminados. O último participante a deixar a prova foi o Gabriel Henrique Abrahão, de 19 anos, que delirou e desceu da moto. “Eu sonhei de olhos abertos”, contou.

Os competidores resistem ao cansaço e ao sono em busca de uma moto 0km. Eles disputam uma CB 250 Twister, avaliada em R$ 17 mil, na praça Senador Ramez Tebet, no Centro de Três Lagoas.

Leva o prêmio para casa quem resistir por mais tempo sem colocar os pés no chão, e seguindo as regras do jogo. A ação é promovida pelo Grupo RCN de Comunicação e a revendedora de veículos Honda Mototrês.

Saiba quem continua na competição:

1 - FLÁVIA LUIZ DO NASCIMENTO - 24 ANOS

2 - SANDERSON ADRIEL DE SOUZA - 27 ANOS

3 - SILVANO MARQUES - 51 ANOS

4 - ADEILTON DE ARAUJO - 24 ANOS