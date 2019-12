ESSA HONDA É MINHA! Reality show já supera edição de 2018 e completa 69 horas com 2 participantes Disputa começou na terça (17) com 15 participantes, em Três Lagoas

20 DEZ 2019 - 15h:05 Por Tatiane Simon

O reality show “Essa Honda é Minha!” está perto de completar 69 horas e já supera o tempo de duração da edição de 2019, quando encerrou com 67 horas. Às 15h23 desta sexta-feira (20), a prova alcança as 69 horas e já é recorde de todas as edições.

Seguem na competição apenas dois participantes. Eles resistem ao cansaço, sono, fome e tentam levar para casa uma moto CB 250 Twister, avaliada em R$ 17 mil. A prova começou com 15 participantes na terça-feira (17), às 18h23, na praça Senador Ramez Tebet, no Centro de Três Lagoas.

Ambos dizem estar exaustos, com sono, mas garantem que vão levar a moto para a casa.

Cinco dos 15 participantes foram desclassificados durante a prova. Eles se desequilibraram em cima da moto e colocaram os pés no chão. Equipe de fiscais acompanham os competidores e monitoram a prova. Familiares, amigos e muitas pessoas que circulam pela área central acompanham a disputa 24 horas, já que os participantes estão em uma estrutura montada na praça.

A promoção é do Grupo RCN de Comunicação.