TRêS LAGOAS Recadastramento de alunos que usam o passe escolar pode ser feito até dia 7 Pais devem procurar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura com documentos

10 JAN 2020 - 11h:32 Por Tatiane Simon

Encerra no dia 7 de fevereiro o prazo para cadastramento e recadastramento de alunos e acompanhantes para utilização do Passe Escolar no Transporte Coletivo Urbano de Três Lagoas.

Interessados deverão solicitar o Passe Escolar diretamente na Secretaria de Educação e Cultura (Semec) durante o horário de expediente munidos dos seguintes documentos: comprovante de residência atualizado (nome dos pais ou responsável); atestado escolar; RG dos pais ou responsáveis; Certidão de Nascimento ou RG do aluno e caso possua o cartão levá-lo para o recadastramento do mesmo.

Ainda segundo a pasta, os alunos da Rede Estadual de Ensino que desejam obter o passe escolar deverão se dirigir até a Coordenadoria Regional de Educação (CRE 12), localizado a Rua Antônio Trajano, 5340 – Centro, antiga escola Afonso Pena, para a solicitação.

A secretaria está localizada na rua Alexandre Costa, 130, no Centro.