COMPLEMENTA Receita de bolo ‘engorda’ renda de três-lagoense Servidora pública e estudante de Direito investe em venda de bolo caseiro

10 FEV 2020 - 14h:30 Por Tatiane Simon

Ingredientes na mesa, batedeira e fôrmas untadas. É hora de pôr a mão na massa – literalmente! A servidora pública, Carolina Tosta, tem arregaçado as mangas em 2020. Com as contas de início de ano batendo à porta, a solução foi buscar uma renda extra na cozinha da própria casa.

A Carolina sempre foi a boleira da família e o que era hobby virou fonte de renda - um complemento no orçamento da casa. “Começo de ano é sempre aquele aberto. IPTU, IPVA, material escolar, matrícula na escola, uniformes... Uma série de novas contas após os gastos de fim de ano. Senti a necessidade de uma segunda fonte de renda e tirei da receita da minha mãe a inspiração. E tem dado certo! Tenho tido encomendas e o extra está aliviando nas contas”, narra.

É atrás do fogão que todos os dias a três-lagoense exerce a disciplina e a organização. “Tenho que conciliar a jornada de seis horas do meu trabalho com a cozinha. Sem falar que curso direito, à noite, e sou mãe, o que requer muita dedicação e tempo com minha filha”, acrescenta.

A história da Carol é narrada Brasil afora. Muitos brasileiros estão sentindo que o salário não está sendo suficiente para manter as contas do dia a dia em ordem. Dados do SPC Brasil revelam que um em cada 10 trabalhadores se desdobra para aumentar o dinheiro em casa. A maioria concilia a carreira com a informalidade. Mas também tem brasileiro se virando contra o desemprego. O IBGE revela que a categoria que trabalha por conta própria ultrapassou de 24 milhões em 2019.