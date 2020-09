SEIS MESES Receita Federal de Três Lagoas não reabre e mantém atendimento suspenso Todos os servidores estão no grupo de risco da Covid-19

10 SET 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

A agência da Receita Federal em Três Lagoas vai permanecer fechada por mais um mês e mantém o atendimento presencial suspenso. A medida foi aplicada para diminuir as chances de contaminação da Covid-19, já que a Receita tem grande fluxo de pessoas diariamente e gera risco tanto para os contribuintes como para os servidores.

A unidade foi fechada no mês de março porque todos os funcionários são do grupo de risco da Covid-19. Agora, ficará com o atendimento presencial suspenso por mais 30 dias, devendo retomar o serviço ao público somente em outubro. Sem atendimento presencial ficam suspensos: emissão de CPF ou alterações; segunda via; recibos e cópia de declaração de Imposto de Renda.

Confira a reportagem abaixo: