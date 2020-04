TRêS LAGOAS Recursos de merenda serão revertidos em alimentação para alunos Critérios para entrega dos alimentos serão definidos pela prefeitura

28 ABR 2020 - 13h:00 Por Ana Cristina Santos

A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou um projeto de lei que prevê o remanejamento dos recursos destinados à merenda escolar para a aquisição de kits de alimentação que serão distribuídos aos alunos das Rede Municipal de Ensino, que fazem parte das famílias em estado de vulnerabilidade social.

O projeto é de autoria do Executivo, e foi aprovado em regime de urgência pelos vereadores na sessão desta terça-feira (28).

Um levantamento está sendo feito pela Secretaria Municipal de Educação para saber quantos alunos serão beneficiados com esses kits alimentação.

O projeto partiu por meio de iniciativa dos vereadores que encaminharam um requerimento conjunto ao prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), solicitando que a ação fosse feita com urgência, uma vez que a alimentação escolar é, muitas vezes, a principal refeição de muitas crianças.

As atividades na Rede Municipal estão suspensas desde 16 de março quando as aulas presenciais foram suspensas por conta da pandemia do novo Coronavírus.