EDUCAÇÃO Rede municipal de ensino inicia pré-matrícula para escolas e creches em Três Lagoas Por conta da pandemia, todos os procedimentos serão de forma virtual

2 DEZ 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

A Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas iniciou a pré-matrícula para o ano letivo a partir de 2021 de todas as etapas, sendo educação infantil (de 0 a 3 anos de idade); pré-escola (4 a 5 anos) e ensino fundamental I de 1º ao 5º ano. Por conta da pandemia da Covid-19 e para evitar qualquer tipo de aglomeração os procedimentos serão de forma online. Também foi dividida em três etapas e devem ser verificadas pelo site da prefeitura. (Clique aqui).

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, se a pré-matrícula for feita até o dia 22, a designação (encaminhamento para a matrícula) será realizada a partir do dia 19 de janeiro.

Cronograma

A pré-matrícula para ingressar para os novos alunos será dividida em três etapas. Além da primeira, que iniciou dia 1º, terão mais duas. Os pais que realizarem a pré-matrícula na segunda etapa (de 4/01/ à 30/01/2021) a designação ocorrerá a partir do dia 4 de fevereiro.

Já se a pré-matrícula for realizada a partir de 1º de fevereiro, os pais ou responsável deverão procurar a Central de Matrícula para a designação.

Segundo a responsável pelo Núcleo de Mídias e Tecnologias da Rede Municipal de Ensino, Neuraci Vasconselos, “é importante ressaltar que o ensino é obrigatório a partir dos 4 anos. Se a criança completar a idade até 31 de março de 2021 terá que se matricular”, orienta.

Para saber a designação o responsável deverá acompanhar a lista na secretaria, no site da prefeitura ou na unidade de ensino mais próxima de sua residência.

Documentos

Para realizar a Pré-Matrícula o responsável legal deverá ter em mãos o número do CPF, Certidão de Nascimento e Cartão do SUS da criança; RG e CPF do pai ou da mãe ou responsável; comprovante de Residência e Declaração de Transferência (a partir de 7 anos).

Já a carteira de vacinação atualizada será requisitada na matrícula dos alunos de educação infantil, ensino fundamental e médio.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: cematri@treslagoas.ms.gov.br ou pelo telefone: 3929-1467. Também presencialmente na secretaria, que fica na rua Alexandre Costa, número 130, no Centro.

Confira a reportagem abaixo: