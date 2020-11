ENTREVISTA Reeleito, Guerreiro diz que macrodrenagem será obra emblemática Prefeito de Três Lagoas diz que estava confiante na reeleição

17 NOV 2020 - 11h:15 Por Ana Cristina Santos

Reeleito com 33.331 votos, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), diz que a obra emblemática para o seu segundo mandato será a construção de macrodrenagem para resolver os problemas dos grandes alagamentos em épocas de chuvas nos bairros da cidade.

Em entrevista ao Jornal RCN Notícias da TVC e Rádio Cultura FM, Guerreiro falou da reeleição, dos trabalhos realizados e das metas para o segundo mandato. Entre elas, a continuidade nos projetos das obras de drenagens, os quais segundo Guerreiro já estão adiantados. Um deles, inclusive, em fase de contratação da empresa que executará as obras. O outro já em estágio avançado também.

O prefeito reeleito destacou que, geralmente os gestores não gostam de executar esse tipo de obra porque não aparece, mas que sua meta é resolver esses problemas que existem há anos na cidade e garantir qualidade de vida a população.

Durante a entrevista, Guerreiro disse que acreditava na reeleição, em virtude do apoio que recebeu e pelo trabalho realizado. Ele disse que não fez campanha nas ruas e não respondeu aos ataques dos adversários, pois dedicou esse período ao trabalho.

Quanto as críticas durante a campanha por parte dos adversários, disse que o eleitor precisa ser respeitado e ressaltou que, política se faz com propostas. Quantos aos que o atacaram durante a campanha, disse que as urnas deram a resposta.

Ainda para o segundo mandato, destacou que a meta é continuar cuidando das pessoas, dar continuidade as obras de infraestrutura, e adiantou que haverá algumas mudanças em seu secretariado.

Destacou também que está confiante na nova composição da Câmara para que possa haver um trabalho em parceria com o Executivo em prol da cidade.