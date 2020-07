TRêS LAGOAS Renée quer unir oposição para disputar Prefeitura de Três Lagoas Vereador decidiu que vai concorrer Prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano

8 JUL 2020 - 10h:53 Por Ana Cristina Santos

O vereador Renée Venâncio (PL) quer unir os partidos de oposição a atual administração para enfrentar a situação e chegar a Prefeitura de Três Lagoas. Renée decidiu que sairá candidato a prefeito nas eleições de novembro deste ano. Como mesmo resumiu, será uma disputa entre Davi e Golias. “O Golias será surpreendido pelo Davi, que nesse caso sou eu”, disse o vereador, em entrevista ao jornal RCN Notícias da TVC HD.13.1 e rádio Cultura FM 106.5.

Renée afirmou que não será uma disputa fácil, pois sabe que é difícil enfrentar a máquina administrativa, mas acredita que se houver a união entorno do nome que estiver melhor nas pesquisas será possível enfrentar o atual prefeito da cidade, e pré-candidato a reeleição, Ângelo Guerreiro (PSDB).

Ainda de acordo com o vereador, em 2016, quando saiu candidato a deputado federal obteve 14 mil votos, sendo 12 mil somente em Três Lagoas. A votação que obteve dentro da cidade, de acordo com ele, a condicionou a pleitear a possibilidade de administrar Três Lagoas a partir de 2021.

Renée Venâncio destacou que o seu diferencial será o de romper esse ciclo político que está no comando de Três Lagoas há anos. Segundo o vereador, Três Lagoas tem uma arrecadação alta e que precisa ser bem aplicada. Na opinião dele, o município tem um problema de gestão. “É preciso mudar o modelo administrativo de Três Lagoas”, destacou.

Ainda durante a entrevista o vereador disse que o seu trabalho foi pautado na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Disse que fez várias denúncias no Ministério Público Estadual com relação aos gastos públicos, mas que, infelizmente, não tomaram as providências necessárias.

Veja a entrevista na integra