ELEIÇÕES 2020 Renée Venâncio decide disputar a Prefeitura de Três Lagoas Vereador desiste de reeleição para tentar disputar a prefeitura da terceira maior cidade do Estado

7 JUL 2020 - 12h:00 Por Ana Cristina Santos

O vereador Renée Venâncio (PL) decidiu que não vai tentar a reeleição para disputar a Prefeitura de Três Lagoas nas eleições de novembro deste ano. O anúncio foi feito por meio de um vídeo gravado em sua rede social na manhã desta terça-feira (7).

Em seu primeiro mandato, Renée é vereador de oposição a atual administração. Destacou que a decisão em disputar a prefeitura ocorreu após conversar com muitas pessoas e refletir bem sobre a necessidade de mudança para Três Lagoas. “O que temos aí é nocivo a todos nós. O que temos aí não é viável para o nosso futuro. Não me lanço candidato a prefeito de Três Lagoas para comprar fazenda, ou para enriquecer as custas do povo. Quero ser exemplo para os mais jovens, e mostrar que, com honestidade é possível alcançar patamar de desenvolvimento que a cidade merece”, destacou o vereador.

Renée destacou que é preciso romper esse ciclo com as mesmas pessoas administrando Três Lagoas há anos.