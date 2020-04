ELEIÇÕES Renée Venâncio, Venturoli e Tosta vão decidir quem enfrentará Guerreiro Leia a coluna Observatório do Jornal do Povo deste sábado (4)

4 ABR 2020 - 08h:20 Por Redação

FORTALECIDO

Na reta final da troca partidária, o PSDB foi o partido com mais “caciques” para disputar as eleições deste ano em Três Lagoas. O partido tem agora a maior bancada na Câmara, sete vereadores.

DIFICULDADES

Alguns partidos certamente terão dificuldades para conseguir formar a chapa de candidatos nas eleições deste ano. Cada agremiação pode lançar até 26 candidatos, mas algumas estão com muitas dificuldades para preencher o quadro. Nas eleições deste ano, não poderá haver coligação na proporcional.

DISPUTA

Depois de participarem da mesma diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SInted), as professoras Maria Laura e Maria Diogo, agora são “adversárias” na disputa pela direção do sindicato. Diga se de passagem, um dos mais fortes e respeitados de Três Lagoas.

CONFIANÇA

Dois secretários da Prefeitura de Três Lagoas, Cassiano Maia e Toniel Fernandes deixaram os cargos para disputar as eleições para vereador. Os dois são os “homens de confiança” do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB). Segundo fontes, é uma questão de honra para o prefeito eleger os dois, principalmente Cassiano. Na eleição passada, os “protegidos” de Guerreiro foram André Bittencourt e Wagner Tenório, Silverado, ambos do PSDB.

OPOSIÇÃO

Pelo menos três partidos em Três Lagoas se uniram para lançar um candiato a prefeito neste ano. Renée Venâncio, Fabrício Venturoli e Gilmar Tosta, vão decidir quem enfrentará Guerreiro.