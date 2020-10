SUSTO NO TRABALHO Reparo em container causa incêndio e Bombeiros foi chamado No momento do incidente, trablhadores utilizavam uma maquina de solda

16 OUT 2020 - 10h:52 Por Alfredo Neto

Por volta das 9h, da manhã desta sexta-feira (16), atendeu um chamado para extinguir um incêndio em um container, na avenida Advogado Rosário Congro Neto, no bairro Jardim Angélica, zona Leste de Três Lagoas.

No local funciona uma empresa de terraplanagem, e o container é utilizado para armazenar produtos de plásticos, pneus e com resíduos contaminados por graxa, óleo diesel e lubrificantes. Devido a toxidade da fumaça, os militares agiram de forma rápida para evitar que moradores das residências próximas, se intoxicassem com a cortina de fumaça que saía do local.

Após conseguir apagar as chamas, os militares do 5º GBM (Grupamento de Bombeiros Militares) retiraram o material de dentro do container para o trabalho de rescaldo, apesar do susto, ninguém ficou ferido ou intoxicado pela fumaça.

Funcionários da empresa contaram aos Bombeiros que o container passava por reparos com uma máquina de solda, e o fogo teria começada após faíscas de eletrodo atingir o material que estava ali armazenado.