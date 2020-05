TRêS LAGOAS Respiradores comprados pela prefeitura são liberados e serão instalados Aparelhos foram comprados em março deste ano, e liberados apenas agora

25 MAI 2020 - 18h:34 Por Ana Cristina Santos

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), usou a rede social na tarde desta segunda-feira (25) para informar que os respiradores comprados pela administração municipal com recursos próprios, no final do mês de março, foram liberados pelo Aeroporto de Guarulhos (SP).

A previsão, segundo o prefeito, é de que os aparelhos cheguem em Três Lagoas nos próximos dias, e que sejam instalados o quanto antes. Guerreiro fez questão de ressaltar que, por enquanto, o sistema de saúde do município está atendendo com tranquilidade os pacientes de Covid-19.

A prefeitura, no entanto, não informou se todos os 40 aparelhos comprados foram liberados.

Atualmente, o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, que atende os pacientes do SUS, tem 10 leitos destinados aos pacientes com o novo Coronavírus, e o Hospital da Cassems, que é particular, mais 10.