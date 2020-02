TRêS LAGOAS Restauração da Maria Fumaça segue 'a todo vapor' Após pronta, a prefeitura estuda colocar a Maria Fumaça na praça Ramez Tebet

4 FEV 2020 - 06h:29 Por Ana Cristina Santos

A locomotiva a vapor, conhecida por “Maria Fumaça”, que está parada no pátio da extinta Noroeste do Brasil (NOB), de Três Lagoas, passa por restauração e ficará pronta no aniversário da cidade, 15 de junho. Após pronta, a prefeitura estuda colocar a Maria Fumaça na praça Ramez Tebet.

Inicialmente a prefeitura previa fazer a restauração em Campo Grande, mas optou por fazer em Três Lagoas mesmo, onde a locomotiva está parada há cerca de 40 anos. Nesse período, muitas peças foram furtadas no local.

A restauração, que começou no final do ano passado, está sob a responsabilidade da empresa Bergamo Construtora de Campo Grande, que conta com o auxílio de José Jorge Godoi, ferroviário aposentado e especialista em restauro de máquinas a vapor.

A Maria Fumaça estava parada no pátio da NOB, em uma área descoberta, mas para fazer a restauração, ele teve que ser colocada dentro de um barracão.

Veja a reportagem