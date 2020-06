PATRIMÔNIO Restauração de locomotiva ficará pronta em julho Trabalho de recuperação da locomotiva começou no final do ano passado

20 JUN 2020 - 08h:00 Por Ana Cristina Santos

A locomotiva a vapor, conhecida por “Maria Fumaça”, que está parada no pátio da extinta Noroeste do Brasil (NOB), de Três Lagoas, passa por restauração e deverá ficar pronta dentro de 20 dias, segundo o responsável pelo serviço, José Jorge Godoi.

Inicialmente, a restauração seria concluída em junho, mês de aniversário da cidade, mas não houve tempo hábil por conta da pandemia da Covid, conforme o restaurador.

O trabalho de recuperação da locomotiva começou no final do ano passado e está sob a responsabilidade da empresa Bergamo Construtora de Campo Grande, que conta com o auxílio de Godoi, ferroviário aposentado e especialista em restauro de máquinas a vapor.

Inicialmente, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) cogitou colocar a locomotiva depois de pronta na praça Ramez Tebet, no cenro da cidade. Porém mais recentemente passou a avalliar como mais apropriada a possibilidade de instalá-la nas imediações da antiga estação ferroviária, que também passou por reformas.

Além da Maria Fumaça, as obras de restauração do prédio que abrigou o antigo Consulado Português, em 1914, localizado na rua Paranaíba, no centro de Três Lagoas, também estão em fase de conclusão. As obras, iniciadas em agosto do ano passado, são executadas pela mesma empresa que responsável pela restauração da Maria Fumaça.