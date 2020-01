EDUCAÇÃO Resultado da prova de títulos para 343 vagas de professor está na web São oferecidas 343 vagas para professor temporário na rede municipal

31 JAN 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

A Prefeitura de Três Lagoas divulgou o resultado das provas de títulos, como também das provas escritas do processo de seletivo simplificado para a convocação de professores em caráter temporário. Foram oferecidas 343 vagas para as escolas municipais e Centros de Educação Infantil (CEIs). O resultado foi publicado na edição do Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, que circula nesta sexta-feira (31).

Segundo a administração municipal, os novos contratados vão desenvolver também atividades complementares e projetos socioeducacionais, no ano letivo de 2020. Entre as vagas está para professor de ensino fundamental de português, matemática, ciências; professor de educação infantil; professor de educação física, teatro, dança, natação, capoeira e outras.

Clique aqui para conferir o resultado da prova de títulos.

Clique aqui para conferir o resultado da prova escrita e o gabarito.

Todas informações relacionadas a prazo e locais para recorrer do resultado constam nos documentos.