ELEIÇÕES 2020 Resultado das Eleições começam a ser divulgados às 17h deste domingo Justiça Eleitoral tem até 18/11 para disponibilizar Boletins de Urna e tabelas de correspondências efetivadas

12 NOV 2020 - 06h:30 Por Israel Espíndola

Os Boletins de Urna (BUs) das Eleições Municipais de 2020 começarão a ser emitidos a partir das 17h (horário de encerramento da votação) deste domingo (15), data do primeiro turno do pleito. A partir desse horário, serão divulgados os resultados das votações para todos os cargos, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções verificadas.

Até o dia 18 de novembro (três dias após o primeiro turno), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve disponibilizar em seu Portal na internet a opção de visualização dos Boletins de Urna recebidos para a totalização, assim como as tabelas de correspondências efetivadas, observado o horário de encerramento da totalização em cada unidade da Federação.

Início

Os eleitores podem ir até as urnas a partir das 7h da manhã de domingo (15), vale ressaltar que os eleitores devem se apresentar documento com foto, levar sua própria caneta azul, ou preta, além de comparecer com a mascará.

Término

O término para que os eleitores possam escolher seus candidatos encerra às 17h. O eleitor que não votar nem apresentar justificativa, tem 60 dias, a contar de cada turno, para regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral.