TRêS LAGOAS Retomada da vacinação é com longas filas em pontos de drive thru; veja fotos Nesta fase, somente os idosos e profissionais da saúde podem vacinar contra gripe e H1N1

2 ABR 2020 - 07h:20 Por Kelly Martins

A retomada da campanha de vacinação contra a gripe influenza e H1N1, na manhã desta quinta-feira (2), já é marcada por filas de carros e grande movimentação de idosos, em Três Lagoas. A Secretaria de Estado de Saúde repassou três mil doses para o município e a imunização ocorre em novo formato nessa fase da campanha.

As doses estão sendo aplicadas em 'drive thru', ou seja, as pessoas passam pelos pontos de vacinação e recebem a vacina sem sair dos veículos. Um desses locais é a Igreja Sagrado Coração de Jesus (Matriz), na rua Zuleide Perez Tabox, no Centro. Quase 100 veículos já estavam estacionados na via desde as 6h30 aguardando pelo atendimento.

Além do sistema drive thru, as doses também estão sendo aplicadas para os idosos que foram até o local e enfrentam outra fila. Eles mantêm distanciamento de dois metros e são orientados pelas equipes para evitar aglomerações.

Vale lembrar que a vacina contra gripe imuniza contra a Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra uma cepa da Influenza B. Nesta fase, somente os idosos, com mais de 60 anos, e profissionais da saúde podem receber a vacina.

LOCAIS

A medida é para evitar aglomerações nos locais de vacinação. Agora, apenas a Escola "Ramez Tebet", Igreja Sagrado Coração de Jesus (Matriz) e Centro de Referência em Assistência Social e Educacional (Crase – "Coração de Mãe") serão postos de vacinação, pois contam com local específico para entrada e saída de veículos. Cada ponto possui mil doses da vacina.

DOCUMENTAÇÃO

Para que idosos e profissionais a saúde sejam vacinados, é necessário apresentar um documento de identidade com foto para o primeiro grupo e, para o segundo, a carteira profissional ou outro documento que comprove a atuação no setor de saúde.