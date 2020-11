TRêS LAGOAS 'Retomada do projeto Bombeiros do Amanhã é fake news', diz comandante Conteúdo circula nas redes sociais dos três-lagoenses

27 NOV 2020 - 11h:30 Por Tatiane Simon

Conteúdo falso envolvendo o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros tem circulado nas redes sociais dos três-lagoenses desde o início desta semana. A chamada "fake news" cita que o órgão estaria convocando os pais e filhos para a retomada do projeto social "Bombeiros do Amanhã". O projeto está suspenso desde março deste ano devido à pandemia do novo coronavírus.

"Sequer temos a prevosão de quando o projeto irá retornar. As pessoas precisam entender que a retomada do projeto é uma fake news", alerta Leandro Arruda, tenente-coronel e comandante da corporação.