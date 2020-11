MODA Réveillon 2020 será de todas as cores Consultora de moda aponta tendência para a liberdade de brincar com as cores

16 NOV 2020 - 08h:10 Por Redação

Todo fim de ano é a mesma dúvida: com que roupa passar a virada de ano? Qual cor? O que atrai o que? Buscamos algumas dessas respostas com uma consultora de moda que garantiu que 2020 será o ano de todas as cores, com isso, todo mundo pode apostar na sua cor preferida e ainda ficar na moda.

A tendência das cores mais vibrantes está em alta neste réveillon, juntamente com as estampas florais que remetem ao clima tropical, muito predominante no Espírito Santo. Vale destacar o significado de cada cor para te ajudar na escolha do look da virada.

Branco: Paz, tranquilidade

Prata: Modernização, inovação

Amarelo/Dourado: Riqueza, prosperidade financeira

Verde: Esperança, saúde

Vermelho: Paixão, intensidade

Rosa: Amor, romantismo

Azul: Tranquilidade, serenidade

(Fonte: Folha Vitória)