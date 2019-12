TRêS LAGOAS Réveillon terá queima de fogos com duração de 15 minutos Festa da virada em Três Lagoas terá ainda shows e praça de alimentação

26 DEZ 2019 - 14h:14 Por Ana Cristina Santos

O réveillon deste ano em Três Lagoas terá queima de fogos com duração de 15 minutos, no balneário municipal.

Além da queima de fogos que ocorrerá em uma plataforma no meio do rio Sucuriú, haverá shows com bandas da região e praça de alimentação.

De acordo com o diretor do Departamento de Cultura, Rodrigo Fernandes, a festa da virada terá início às 20 h, com entrada franca .