SOU SETE Revista SE7E é agora @SOUSE7E Há se7e anos no mercado, Revista SE7E passa por transformação e se tornar um veículo totalmente digital

3 OUT 2020 - 17h:40 Por Leandro Elias

Foi num fim de tarde, a beira da piscina do Hotel OT, que em 21 de dezembro de 2013, Três Lagoas conheceu a primeira edição da revista SE7E, um produto inovador, que foi apresentado para um grupo seleto de convidados um novo olhar sobre moda, cultura, decoração, além de outros assuntos. Na capa, a bela Márcia Fregonezi, cirurgiã dentista, emprestava sua beleza para nossa primeira edição, além de compartilhar com toda a cidade o seu pensamento de vida e seu cotidiano.

Criada para ser um sucesso a Revista SE7E, nasceu de um anseio da sociedade por uma leitura que pudesse descontrair e, ao mesmo tempo informar. Foi nesta ocasião, que o Grupo RCN de Comunicação enxercou que era hora de Três Lagoas ganhar um veículo capaz de suprir essa necessidade e também capaz de conversar com públicos diferentes.

Na história do mundo o número sete sempre foi rodeado por histórias. Pitágoras, pai da numerologia classificou o numeral como perfeito, sagrado e poderoso, exatamente como nossas edições eram pensadas, produzidas e entregues aos nossos leitores. Mas o mundo mudou e a Revista SE7E também, é hora de olhar adiante e mudar a forma como informamos você.

Com o avanço da tecnologia, enxergamos que nossos leitores querem informação rápida e de qualidade, de olho nesse movimento nos adaptamos. E, neste mês apresentaremos a @SOUSE7E, com a qualidade que você já conhece nos nossos sete anos como veículo impresso, só que agora digital. Nesse novo capítulo de nossa história, vamos levar até você o melhor para o seu dia a dia de maneira descontraída e muito mais dinâmica, queremos fazer parte da sua rotina com as melhores dicas e assuntos que você merece.

A @SOUSE7E chegou, siga no Instagram e seja SE7E você também!