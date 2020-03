NOVO CORONAVÍRUS Risco de contágio dita ritmo e hábitos de três-lagoenses Álcool em gel, máscaras e luvas passam a fazer parte da rotina

21 MAR 2020 - 10h:26 Por Tatiane Simon

O novo coronavírus está ditando o ritmo de vida e hábitos. Uso de máscaras e luvas descartáveis, além da lavagem das mãos com água e sabão centenas de vezes ao dia estão incrementado a rotina dos moradores. O álcool em gel está presente na bolsa, nas empresas e, principalmente, em casa. E distante das prateleiras das farmácias da maioria das cidades, que não estão suprindo a demanda. Há uma promessa de abastecimento do varejo a partir da semana que vem, com um intenso combate a abusos de preços.

Na contabilidade do coronavírus, até esta sexta-feira haviam 819 pessoas infectados em 23 estados e no Distrito Federal, com 11 mortes.

Em Três Lagoas houve seis casos suspeitos até o momento. Quatro foram descartadas. No Estado, até ontem, 12 moradores foram contaminados. Nenhuma morte.

“Fique em casa quem pode ficar”. A recomendação é do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Decretos com medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus foram determinados pelos governos federal, dos estados e municípios. O objetivo é manter, especialmente, moradores dos grupos de riscos em suas casas. “Só vamos achatar a curva da contaminação se ficarmos em casa, de quarentena”, disse o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB).

SUSPENSO

Em praticamente todas as cidades estão suspensas atividades culturais, esportivas e sociais. Cirurgias eletivas e consultas agendadas em unidades de saúde estão suspensas.

A Diocese de Três Lagoas seguiu recomendações do Vaticano e suspendeu missas com a presença física de fiéis. As celebrações serão realizadas diariamente, com transmissão em redes sociais às 7h e às 19h. Igrejas evangélicas estão diminuindo e até paralisando os cultos.

As academias de musculação receberam recomendação de suspender as atividades. O mesmo ocorreu com o comércio e parte das empresas paralisou as atividades.