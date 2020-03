TV CULTURA Roda Viva recebe Simone Tebet Entrevista vai ao ar às 22h, ao vivo, na TV Cultura e TVC HD – Canal 13.1

7 MAR 2020 - 06h:45 Por Ana Cristina Santos

Nesta segunda-feira (9), dia seguinte ao Dia Internacional da Mulher, e no momento em que o governo apoia a convocação de manifestações contra o Congresso, o programa Roda Viva recebe a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, a primeira mulher a ocupar o cargo. Apresentada por Vera Magalhães, a entrevista vai ao ar às 22h, ao vivo, na TV Cultura e TVC HD – Canal 13.1, com bancada formada, inteiramente, por jornalistas mulheres.

Mestre em Direito, pela PUC-SP, votou a favor da reforma trabalhista. Por sua iniciativa, o Senado criou o Observatório da Mulher contra a violência, órgão encarregado de promover políticas de prevenção e atendimento às vítimas.

Simone Tebet iniciou a carreira política na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde também foi prefeita de Três Lagoas, sua cidade natal, em dois mandatos. Em 2014, foi eleita para o Senado, com 640 mil votos, ou 52%, sendo a candidata mais votada em 466 dos 474 municípios do Estado.