NOVA DATA Rodada de Negócios do Sebrae será no final deste mês Por conta da pandemia da Covid-19, o evento neste ano será virtual

10 OUT 2020 - 13h:00 Por Ana Cristina Santos

A Rodada de Negócios do Sebrae que seria realizada no final do mês passado, em Três Lagoas, foi adiada para 27 de outubro, das 9h às 12h. Por conta da pandemia da Covid-19, o evento neste ano será virtual, e será um ambiente para aproximar empresas de segmentos diversos e promover novas parcerias comerciais.

Desta vez, segundo o Sebrae, o encontro é para Construção Civil, Manutenção Industrial, Maquinário Florestal, Medicina e Segurança do Trabalho, Serviços de TI e manutenção, e demais atividades da cadeia de indústria e serviços.

A intenção, segundo o Sebrae, é conectar negócios de Três Lagoas a outras cidades de MS, SP, MG, GO, RJ e PR.

A plataforma de transmissão utilizada no dia será o Zoom.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 98415-3226.