ONLINE 'Rodada de Negócios' será virtual e é oportunidade para novas parcerias Inscrições são gratuitas e estão abertas para grandes empresas e fornecedores

24 SET 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

Entre os dias 29 a 30 de setembro, o Sebrae/MS realizará uma rodada de negócios totalmente on-line e gratuita para empreendedores de Três Lagoas e região. O objetivo é aproximar empresas de segmentos diversos e compradores, propiciando o acesso a novas parcerias e contatos comerciais. As inscrições são feitas na plataforma oficial do evento.

Nesta edição, a rodada de negócios será multissetorial, ou seja, empresários de todos os segmentos poderão participar. O evento contará com a presença virtual de grandes empresas como compradoras de produtos e serviços. Até o momento, já estão inscritos nove empreendimentos.

Quanto aos fornecedores participantes, além de Mato Grosso do Sul, as inscrições estão abertas para empresários dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, entre outros.

O evento pode ser uma oportunidade para os segmentos Serviços de Construção Civil, Usinagem, Caldeiraria, Instrumentação; Locação de Equipamentos em geral; Manutenção Industrial, de Sistemas de Refrigeração, Elétrica, Empilhadeiras, Sistemas de transmissão, Medicina e Segurança do Trabalho; Serviços de TI e manutenção; entre outras atividades.

A rodada de negócios multissetorial integra o programa Sebrae Orienta, criado pela instituição para auxiliar os pequenos negócios a enfrentarem a crise econômica relacionada à pandemia de Covid-19.

Serviço

A rodada de negócios virtual começa às 9h do dia 30 de setembro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link e os interessados podem se inscrever como comprador ou fornecedor. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.