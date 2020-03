MEDIDA Rodoviária de Três Lagoas é fechada para conter avanço do coronavírus Transportes interestadual e intermunicipal foram suspensos na cidade

24 MAR 2020 - 07h:37 Por Kelly Martins

O Terminal Rodoviário de Três Lagoas está fechado a partir desta terça-feira (24) como medida de contenção e prevenção ao contágio do Covid-19 na cidade e região. Literalmente ninguém entra de outros estados e cidades, assim como nenhuma pessoa poderá embarcar. Foram suspensos os transportes interestadual e intermunicipal, como cumprimento a decretos do Governo de Mato Grosso do Sul, Governo de São de São Paulo e da Prefeitura de Três Lagoas que proíbem a circulação desses ônibus e o transporte de passageiros.

Desde a noite desta segunda-feira (23), algumas empresas recolheram os ônibus e suspenderam as viagens. Ao menos 300 passageiros circulam por semana na rodoviária e, nesta terça, todos os guichês já estavam fechados.

A medida foi adotada pela prefeitura, e publicada oficialmente nesta terça-feira, tendo como objetivo seguir as orientações das autoridades da saúde e evitar aglomeração de pessoas. Também reforçar a importância do isolamento social de toda a população.

Os passageiros que compraram passagens deverão entrar em contato com as empresas. Muitas estão remarcando as datas e outros até devolvendo o dinheiro. A mesma medida vale para as vans particulares que transportam passageiros para cidades vizinhas. Também para o transporte coletivo municipal.