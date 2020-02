CARNAVAL Rodoviária registra queda nas vendas de passagens no feriado A baixa procura refletiu diretamente nos taxistas que atendem no local

26 FEV 2020 - 07h:45 Por Gisele Mendes

O Terminal Rodoviário de Três Lagoas registrou queda no número de passagens vendidas neste ano em relação ao ano passado. De acordo com informações de funcionários das empresas de ônibus que prestam serviço no local, apesar de ainda não terem estatísticas é possível perceber a queda porque neste ano não foi preciso solicitar ônibus extras para atender a demanda do feriadão de Carnaval. Em anos anteriores, era preciso inserir pelo menos três ônibus a mais para atender os passageiros.

Colaboradores disseram ainda que rotas em que ônibus saiam lotados de Três Lagoas foram com inúmeras poltronas vazias. Para Campo Grande, por exemplo, teve ônibus que embarcou apenas um passageiro. Os funcionários acreditam que a queda deve-se a crise econômica que ainda atinge os brasileiros e eles têm um palpite: as pessoas não viajam mais como antes.

Quem também sentiu a queda foram os taxistas que atendem na Rodoviária. De acordo com Benedito Dércio, nos 11 anos de profissão nunca aconteceu de o atendimento ser tão fraco em feriados prolongados. Ele disse que no ano passado não era possível ficar parado e alguns passageiros precisavam, inclusive, esperar pelas corridas.

Neste ano, porém, a situação foi bem diferente. “Somo em 17 taxistas aqui na Rodoviária e nesta noite tivemos apenas duas corridas, não deu nem para a gasolina. Esta muito parado. A gente observa que poucos passageiros descem dos ônibus, em alguns deles, apenas um”, explicou.

Inicialmente, os taxistas acreditavam que a queda nas corridas poderia estar relacionada aos motoristas de aplicativos, porém, conforme Dércio, esses profissionais também relataram baixa no número de corridas neste feriado.