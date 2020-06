TRêS LAGOAS Roubos e furtos diminuem durante o isolamento social Em três meses roubos cairam 52% e houveram 21% menos furtos na cidade

28 JUN 2020 - 12h:00 Por Kelly Martins e Israel Espíndola

Desde o início da pandemia do novo coronavirus, tem se falado na mudança de comportamento da sociedade e de como o “novo normal” provocado pelas medidas sanitárias de isolamento e distanciamento estão impactando nas relações sociais. Os dados relativos aos indicadores criminais nos meses de março, abril e maio apontam redução na prática de roubo e furto.

Em Três Lagoas registrou-se redução de 21,4% nos crimes de furto e 52% nos de roubos, comparados aos meses de março a maio de 2019.

Em marco de 2019 foram registrados 229 furtos, neste ano 194, uma queda de 18%. E essa queda foi constante nos meses seguintes, em abril de 2019 foram registrados 212 furtos, neste ano 168, redução de 26,1%, em maio a queda foi 39,7% comparado ao mesmo mês em 2019.

Os crimes de roubo também reduziram nos últimos três meses, se comparado os meses quando iniciou a pandemia a 2019. Em março de 2020 a redução foi de 3,5%, em abril 26,6% e maio registrou 90%. Os dados foram fornecidos pelo 2º Batalhão de Polícia Militar. De acordo com as informações repassadas pelo governo do Estado, a pandemia provocou uma intensificação no combate pelos agentes de segurança nas ruas e delegacias, já que ganharam uma nova incumbência: além da manutenção da ordem social, policiais civis e militares, bem como a guarda municipal nas cidades trabalham para garantir o respeito aos decretos que estipularam medidas sanitárias de afastamento social, toque de recolher e até lockdown.

FURTOS CONTINUAM

Um hotel, que fica no bairro Quinta da Lagoa, em Três Lagoas, foi alvo de ladrões na madrugada desta quarta-feira (24). O estabelecimento foi fechado no mês de maio por conta da crise financeira decorrente da pandemia do coronavírus. No entanto, dois homens e um adolescente arrombaram as janelas de dois quartos, invadiram o local e conseguiram furtar vários objetos, como nove televisores, aparador de grama, ventilador, microondas, batedeira, capacetes, botijão de gás e até mesmo o gerador de energia.

Policiais realizaram rondas no bairro e com apoio da Força Tática da PM todos os envolvidos foram presos. Um menor de 16 anos com participação no furto foi apreendido na ação policial. Todos os materiais furtados foram recuperados e entregues para o proprietário do hotel. Os ladrões foram presos por furto e corrupção de menor.