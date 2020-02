TRêS LAGOAS Ruas alagadas deixam moradores ilhados Conforme a Prefeitura, há um projeto que deve sanar essa situação

27 FEV 2020 - 08h:37 Por Gisele Mendes

As chuvas que caíram em Três Lagoas continuam gerando transtornos para moradores de determinadas regiões da cidade. Eles precisam, inclusive, deixar o carro na garagem e sair a pé ou de bicicleta. Quando não tem jeito e o carro é preciso, a saída nas ruas se torna um verdadeiro vai e vem, desvia de um ponto alagado para não cair em outro.

Evander Silva, mecânico, mora no bairro Guaporé e alagamentos são recorrentes na sua rua. Ele conta que sair em dias de chuva é praticamente impossível. “Ficamos ilhados e toda vez que chove a situação é mesma, não tem como sair de casa. Acontece também de muitos carros atolarem. Inclusive, uma ambulância já atolou aqui esses dias”, disse.

O mesmo acontece com Edimilson Medina. Ele mora no Jardim Glória e fica ilhado sempre que chove. “É uma situação muito complicada. Esses dias mesmo um carro foi todo coberto pelas chuvas. Moradores chegam até a perder móveis quando chove”, explicou.

De acordo com Prefeitura, foi encabeçado um projeto que viabilizará a execução de obras de macrodrenagem, que vai evitar pontos de alagamento recorrentes na cidade. A obra, orçada em R$ 250 milhões, depende de aprovação de financiamento no Banco Corporação Andina de Fomento e na Caixa. A expectativa é que todo o processo de liberação seja concluído em abril. Sendo assim, em maio deve ser aberto processo de licitação e em agosto há a previsão do início das obras de drenagem.