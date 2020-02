OBRAS Ruas de bairros recebem recapeamento No ano passado, segundo a prefeitura, 60 quilometro de vias foram recapeados

1 FEV 2020 - 07h:39 Por Ana Cristina Santos

A Secretaria de Infraestrutura de Três Lagoas iniciou nesta semana o recapeamento de várias ruas. As vias que estão recebendo o recapeamento são: Aparício da Silva Camargo (entre as avenidas Aldair Rosa de Oliveira, e Clodoaldo Garcia, a rua Alexandre Costa (entre as ruas Aparício da Silva Camargo e Munir Thomé); rua Paranaíba (entre a Aldair Rosa Oliveira e a Avenida Filinto Muller; a Bruno Garcia (entre a rua Alexandre Costa e a avenida Filinto Muller).

A rua Protásio Garcia Leal e outras vias do bairro Santos Dumont serão as próximas a serem recapeadas.

No ano passado, segundo a prefeitura, 60 quilometro de vias foram recapeados. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, tapa-buracos não resolve mais o problema, o ideal é o recapeamento.

“Temos realizado diversas obras de recapeamento. São vias importantes e que estão em mau estado de conservação”, destacou o secretário.