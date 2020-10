TRêS LAGOAS Ruas do bairro Alto da Boa Vista recebem pavimentação Além dessas ruas, a Rua Egídio Thomé foi recapeada e a Eurídice Chagas Cruz teve 470 metros restantes finalizados e asfaltados

6 OUT 2020 - 08h:00 Por Redação

A Diretoria de Serviços Públicos (DSP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) executou a pavimentação de diversas ruas desse bairro Alto da Boa Vista, colocando guias de sarjeta e sinalização de trânsito.



Com recursos próprios e mão de obra das equipes da DSP, no bairro Alto da Boa Vista, o serviço foi realizado em nove quadras, compreendendo as ruas Josino da Cunha Viana, Geraldo Cesero, Zacarias Coimbra e Pedro Arantes, aproximadamente 1 quilômetro de pavimento novo.



Além dessas ruas, a Rua Egídio Thomé foi recapeada e a Eurídice Chagas Cruz teve 470 metros restantes finalizados e asfaltados.



PARANAPUNGÁ

O asfalto chegou para os moradores das ruas César Lages Canela, Mario Cèsar Mancini, e na Viela Carlos Correia Guimarães, que tiveram 470 metros também de obra concluída.



O secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Adriano Barreto, explica que é mais viável a Prefeitura assumir pavimentações de pequenos trechos do que incluir em licitações. "Em caso de quadras e poucos metros nós conseguimos realizar o trabalho com nossos maquinários e equipes próprias, gerando economia aos cofres públicos. No caso desses bairros, foram aproximadamente R$ 265 mil economizados, que serão investidos em outras pavimentações", esclareceu.