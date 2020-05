OBRA Ruas do bairro Vila Piloto recebem pavimentação asfáltica Várias obras estavam paralisadas por conta da pandemia do coronavírus

21 MAI 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

Diversos trechos do bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, estão recebendo pavimentação asfáltica pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), por meio da Diretoria de Serviços Públicos (DSP). De acordo com a prefeitura, a obra é executada com recursos próprios.



No total, segundo a administração municipal, são 16 vielas que começaram a receber o serviço. Do total de vielas, 14 têm cerca de 50 metros e duas 150. No entanto, outros pontos de Três Lagoas também estão em obras e serviços de pavimentação.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, e da necessidade de ações para evitar a propagação da doença, a execução de alguns projetos redução. Outros começaram a ser retomados. Estão previstos R$ 70 milhões em investimentos em obras de asfalto, drenagem, reformas de escolas, centros de educação infantil, da Unidade de Pronto Atendimento, entre outras.