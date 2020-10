RCN EM AÇÃO Ruy Shiozawa é o próximo palestrante do projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 Eleito executivo de TI do Ano em 2002, o engenheiro é influencer no LinkedIn desde 2015 com mais de 190 mil seguidores

31 OUT 2020 - 14h:30 Por Marcus Moura

O próximo palestrante do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020 é Ruy Shiozawa, CEO do Great Place to Work Brasil e um dos nomes mais influentes do Brasil quando o assunto é o mundo do trabalho. Formando em engenharia de produção, ele é mestre pela Escola Politécnica da USP, tem especializações nos EUA, Japão e Espanha.

Influencer no LinkedIn desde 2015 e hoje com mais de 190 mil seguidores, Shiozawa vai falar sobre o porquê as melhores empresas para trabalhar são as mais rentáveis. Autor de vários livros, são destaques no mundo dos negócios o livro “Qualidade no Atendimento e Tecnologia de Informação”, da Editora Atlas, e também o “Transformando a Cultura do Ambiente de Trabalho”, da Primavera Editorial.

Eleito Executivo de TI do Ano em 2002, o engenheiro recebeu 6 outros prêmios nacionais e internacionais. Inovador nato, nesta semana a Great Place to Work Brasil e a B3, a Bolsa de Valores anunciaram a criação de um novo índice de desenvolvimento de empresas com foco em questões ambientais, sociais e de governança.

Em suas redes, Shiozawa ressalta que para sucesso dentro do ambiente de trabalho é preciso investir em três diretrizes importantes: o cuidado com as pessoas, o estímulo aos negócios e o incentivo à cidadania. “Não podemos parar e a inovação pode abrir caminhos que nunca foram pensados para alavancar nossos negócios”, escreveu num post no LinkedIn.

Em seu currículo, ele carrega experiências de gestão à frente de gigantes do mercado, como: Claro, Telefônica, GVT, Diageo e Dow Química. Shiozawa também faz parte do Movimento Brasil Digital, que busca promover o diálogo entre os setores público e privado, para construção de propostas que tragam tecnologia e inovação para o centro da estratégia do País. O objetivo é ajudar a deixar a sociedade preparada para as profissões do futuro de forma humanizada, gerando ocupações qualificadas e garantindo sustentação do crescimento econômico.

A palestra com Ruy Shiozawa acontece no dia 20 de novembro às 18h30 com transmissão ao vivo em todos os canais do Grupo RCN. Desenvolvido de forma remota neste ano devido a pandemia da COVID-19, o projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020 é pioneiro no uso da tecnologia para criação de um evento multiplataforma. Seja nas ondas do rádio, na tela da tv, ou pelas mídias sociais você pode ter acesso a todo o conteúdo