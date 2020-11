ANTIRRÁBICA Sábado é dia de vacinação de cães e gatos em Três Lagoas; confira os locais Vacina contra raiva é gratuita e donos de pets devem ficar atentos à doença

26 NOV 2020 - 15h:28 Por Kelly Martins

As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Três Lagoas estarão realizando mais um dia de vacinação de cães e gatos contra a raiva, no sábado (28), das 8h às 16h. Desta vez, a vacinação antirrábica para animais com idade a partir dos quatro meses será na praça do bairro Santa Luzia, ao lado da Igreja católica Santa Luzia. A mesma ação ocorrerá na Escola Municipal Professora "Marlene de Noronha Gonçalves", na rua Manoel de Faria Duque, no Jardim Maristela.

Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, é obrigatório o uso de máscaras; seguir à risca o distanciamento social de, ao menos, um metro e meio. O animal de estimação, cão ou gato, não deve ser levado por crianças, mas somente por uma pessoa adulta. Quem possui mais de um animal, deve levar apenas um de cada vez ao posto de vacinação.

É recomendável que as fêmeas prenhes ou que estejam amamentado seus filhotes não sejam vacinadas contra a raiva neste período. O dono do animal deve levar a caderneta de vacina do seu cão ou gato para as anotações e controle.

CASTRAMÓVEL

Para que sejam alcançados maiores índices de cobertura vacinal antirrábica, a vacinação continua também disponível no Castramóvel, que está instalado na Escola Municipal Professora "Maria Eulália Vieira", no Jardim Alvorada, com atendimento de segunda-feira à sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

O mesmo serviço de vacinação antirrábica de animais de estimação é disponibilizado na sede do CCZ, na rua Egídio Thomé, no Distrito Industrial. O horário de expediente é de segunda-feira à sexta-feira, das 7h às 11h e, das 13h às 17h.