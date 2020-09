HORÁRIO ESPECIAL Sábado haverá atendimento no ginásio da Lagoa Maior para auxílio emergencial e FGTS Atendimento ao público será das 8h ao meio-dia

11 SET 2020 - 08h:10 Por Kelly Martins

Agências da Caixa Econômica Federal terão atendimento especial ao público, em Mato Grosso do Sul, neste sábado (12). Três Lagoas está na lista, mas diferente de outras cidades, o atendimento especial ocorrerá no ginásio poliesportivo, na circular da Lagoa Maior, a partir das 8h até às 12h. Nesse período, o funcionamento é para os trabalhadores poderão buscar que buscam pelo auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS.

Os trabalhadores com data de nascimento em outubro e novembro já poderão fazer o saque em dinheiro da 4ª parcela do auxílio emergencial. Segundo a Caixa Econômica, não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem ao ginásio, no horário programado, serão atendidas.

A mesma orientação é válida para o atendimento realizado de segunda a sexta, entre 8h e 13h, em todas as agências da Caixa.