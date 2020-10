TRêS LAGOAS Sábado haverá atendimento no ginásio da Lagoa para auxílio emergencial e FGTS Atendimento ao público será das 8h ao meio-dia

16 OUT 2020 - 08h:23 Por Kelly Martins

Neste sábado (17), a Caixa Econômica Federal vai atender a população em horário especial, em Três Lagoas. O atendimento será partir das 8h até às 12h, no Centro Poliesportivo, da Lagoa Maior. O atendimento será exclusivo aos beneficiários do auxílio emergencial de RS 600 e para o saque emergencial do FGTS. Em Mato Grosso do Sul, 11 agências estarão abertas pelo mesmo período.

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do auxílio emergencial é organizado em ciclos de crédito em conta poupança social digital e de saque em espécie. Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período, de acordo com o mês de nascimento. Para os beneficiários nascidos em outubro, os saques e transferências serão liberados a partir da próxima terça-feira (20).

No Ciclo 2 do auxílio emergencial, mais três públicos foram incluídos: trabalhadores que fizeram o cadastro nas agências dos Correios entre 2 de junho e 8 de julho; trabalhadores que fizeram a contestação pelo site da Caixa ou App Caixa Auxílio Emergencial de 3 de julho a 16 de agosto e foram considerados elegíveis; beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas que tiveram o benefício reavaliado em agosto.

Aqueles que tiveram os pagamentos retidos vão receber todas as parcelas a que têm direito de uma só vez, dentro do ciclo 2. Já os trabalhadores que optaram por realizar o cadastro nos Correios e aqueles que contestaram vão receber a primeira parcela dentro do ciclo 2. As parcelas P2 e P3 serão pagas no ciclo 3 e as parcelas P4 e P5, no ciclo 4.