PREVENÇÃO Quer aumentar imunidade contra a Covid-19? Veja quais são os 15 principais alimentos Uma das principais medidas contra a doença é manter-se forte e saudável

22 ABR 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a procura pelas pessoas por alimentos que aumentam a imunidade aumentou, e muito. Aumentar a resistência à doença, assim como a gripe, é um assunto do interesse de todos e a alimentação correta tem sido uma das principais formas de manter-se forte e saudável.

A equipe de saúde preventiva do Sesi de Mato Grosso do Sul elaborou uma série de dicas de alimentação saudável para o período da Covid-19 e elencou 15 alimentos que devem ser consumidos no dia a dia como forma de prevenção.

Entre as dicas está alimentação adequada, contendo variedade de vitaminas e sais minerais. Isso favorece a saúde e contribui para o bem-estar. Já para evitar a queda da imunidade, a recomendação é que alguns alimentos façam parte da rotina alimentar de todos, independentemente de estar no chamado grupo de risco ou não. Veja abaixo a relação.

Confira os 15 alimentos para aumentar a imunidade:

Mamão

Laranja

Abacaxi

Tomate

Goiaba vermelha

Melancia

Brócolis

Couve

Repolho

Kiwi

Berinjela

Repolho roxo

Cebola

Alho

Cebolinha

Orientações nutricionais para o enfrentamento da Covid- 19:

- Uma alimentação rica e variada em nutrientes sempre será a melhor opção para a saúde.

- Beber a quantidade adequada de água auxilia o metabolismo a reagir melhor em qualquer quadro viral. Deve–se ingerir pelo menos 2 litros de água por dia.

- Procure, quando for pensar no que comer durante o dia, escolher uma variedade de alimentos mais coloridas possível, assim, terá ampla variedade de nutrientes.

- Frutas e verduras amarelas e laranjas são fontes de vitamina A, os vegetais verdes–escuro são fontes de ferro e as carnes de qualquer cor são fontes de zinco.

- Iogurtes e leites fermentados contém probióticos que melhoram o funcionamento do intestino.

- Fibras como aveia e cereais integrais, além das frutas, legumes e verduras também auxiliam em um bom funcionamento do intestino.